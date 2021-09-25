台南崑山科大商圈餐飲店火警 店東燒死警查死因明相驗

台南市永康區大灣路崑山科大前餐飲店下午起火濃煙四起，還延燒一旁的眼鏡行，消防員1小時後滅火、清查火場在2樓發現一具上班三被火燒焦的男性遺體；房東告訴警方，死者應是租屋開店的75歲夏姓男子。警方勘查火場初步排除外力縱火，但是起火原因是否意外或死者造成，還要進一步鑑定，檢警預計明天相驗遺體。

現場員警表示，死者陳屍地點在2樓客廳出口不遠處，且二樓門窗並無鎖住可打開，可隨時下屋外樓梯下二樓離開，一般狀況發生火警死者應有充足時間離開，現場也沒有打鬥或「外力介入」跡象，正調閱附近監視器，了解案發前現場周遭有無異狀或人員出入。

台南市消防局表示，消防員到場發現店家未營業也未開門，起初沒發現有人受困，火勢控制後才在店2樓發現一人上半身燒黑明顯死亡。

台南市消防局下午2點42分獲報案永康大灣路餐飲店火警，派遣大灣、復興、永康等分隊前往，到場時2樓冒出濃煙，且有火舌延燒一旁眼鏡行。

經查店2樓作為套房出租，但火警發生後房東都聯繫不上承租人，以為不在家，火勢控制後消防員搜索發現上半身焦黑男子，房東認為是經營早餐店的夏姓男子。