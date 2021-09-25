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心痛！台南3歲男童小身影走向魚塭落水溺斃畫面曝光
台南市七股區3歲莊姓男童中午跌落自家魚塭，經搜救人員下午1點31分救起，但已無呼吸心跳，送往佳里奇美醫院急救，下午2點20分宣告搶急無效。佳里警分局初步調查，男童母親當時正煮飯，才一下子功夫男童就不見了，家人急忙動員找人，父親還跳下魚塭但找不到兒子，直到消防人員趕到一線排開下水搜索，但男童救上岸距落水時間太久已無呼吸心跳，得知愛子不治，父母傷心欲絕。
監視器拍下男童最後身影，上午11點48分左右，小小的身體從住家走到魚塭，停在岸邊疑拉著繩子或竹筏玩耍，不久後疑因重心不穩掉落魚塭。
佳里警分局表示，接獲報案有幼童掉落魚塭立即派員趕到現場，會同消防人員搜救，下午1時31分搜救人員發現溺水幼童並拉上岸，送往佳里奇美醫院搶救，2時20分許醫院搶救無效，通知父母協助調查案發經過，並依規定報請台南地檢署相驗並視後續偵查狀況辦理移送。
佳里警方也同步通報社會局，派遣社工進行關懷並調查幼童照護者有無疏於照護，違反兒童及少年福利與權益保障法相關法令。
警方呼籲家中有6歲以下幼童的家長，不要認為家裡是最安全的環境而疏於照顧，讓幼兒獨處或「離開視線範圍，致使幼兒發生危險，可能會涉犯兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，輕則罰鍰，重則可能面臨刑法過失致死罪，為人父母絕對要特別注意，以免發生憾事。
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