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亞東醫院「用愛融化疫情」MV 新北警局長大受感動

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

亞東醫院製作「綻放-亞東醫院用愛融化疫情」MV，歌詞訴說醫院醫護人員身處第一線，仍堅持讓微笑來綻放，讓患者安心的心聲，新北市警局長黃宗仁看到後大受感動，用emome發簡訊給所有員警與民防、義警、警友、志工、巡守隊所有人，希望大家堅持下去用愛與行動融化疫情。

新北警方與新北市府及醫護人員永遠站在第一線保護人民，身處在兇猛疫彈下的重災區，疫情嚴重不僅影響了所有市民的生活，也影響了許多身處第一線工作者的安全，在國人共同努力下，疫情逐漸趨緩。

他說，回顧疫情當下，每一個站在第一線的英雄，他們背後家人永遠亮著家裡的燈，等待著他們回家的那刻，但這些英雄總無法回家，家裡的那道光是堅持奮鬥的動力。因為同島一命、團結抗疫，警察深入疫區，走進市場，趕赴第一線；醫護人員，穿戴上一層一層的防護裝備，面對每個陌生的臉龐，與看不見的恐懼，都不曾退縮，所有第一線的英雄們都在恐懼中堅強，不分日夜，走在暴風雨的前方，守護所有國人的安全。

新北市警局非常感謝所有醫護人員，在疫情的高峰時替新北8000大軍施打疫苗，讓新北警無後顧之憂的在第一線打拚，新北在所有第一線人員，攜手合作下守住疫情高峰，最終戰勝病毒，讓民眾回歸平靜生活。

黃宗仁希望大家能記住，雖然疫情在新北團隊的努力下逐漸趨緩，但對曾經默默付出的第一線工作人員不能被遺忘，這場戰役的刻苦銘心更不能隨著時間淡忘，沒有本錢再經歷一次，希望大家能透過這個MV，記起疫情教會的防疫守則，堅持用愛與行動繼續融化疫情。

「綻放-亞東醫院用愛融化疫情」MV（https://www.youtube.com/watch?v=--rPZsMQwp4）。

亞東醫院「用愛融化疫情」MV，歌詞訴說醫院醫護人員身處第一線，仍堅持讓微笑來綻放，讓患者安心的心聲，讓新北市警局長黃宗仁大受感動，發訊給所有員警與義警，希望大家堅持下去用愛與行動融化疫情。記者王長鼎／翻攝
亞東醫院「用愛融化疫情」MV，歌詞訴說醫院醫護人員身處第一線，仍堅持讓微笑來綻放，讓患者安心的心聲，讓新北市警局長黃宗仁大受感動，發訊給所有員警與義警，希望大家堅持下去用愛與行動融化疫情。記者王長鼎／翻攝
亞東醫院「用愛融化疫情」MV，歌詞訴說醫院醫護人員身處第一線，仍堅持讓微笑來綻放，讓患者安心的心聲，讓新北市警局長黃宗仁大受感動，發訊給所有員警與義警，希望大家堅持下去用愛與行動融化疫情。記者王長鼎／翻攝
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亞東醫院「用愛融化疫情」MV，歌詞訴說醫院醫護人員身處第一線，仍堅持讓微笑來綻放，讓患者安心的心聲，讓新北市警局長黃宗仁大受感動，發訊給所有員警與義警，希望大家堅持下去用愛與行動融化疫情。記者王長鼎／翻攝

疫情 醫護人員

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