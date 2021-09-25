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影／貨車停等紅燈後起步 後方騎士煞車失控倒地遭輾斃
台南市謝姓男子上午開小貨車行經永康區中正北路999號前路口，準備右轉時剛好41歲廖姓男子騎機車在後方摔車滑倒、人剛好被貨車輪子壓到頭部，送醫不治；肇事原因及責任警方調查中。
永康分局表示，初步調查60歲謝姓駕駛沿中正北路外側車道由北往南行駛至事故路口，停等紅燈後起駛右轉時，剛好廖姓騎士沿中正北路機車優先道由北往南直行，見貨車要右轉煞車，機車失控倒地滑行碰撞小貨車肇事。
警方說，上午鹽行所員警獲報中正北路發生車禍，立即派員到場指揮、管制疏導交通。廖姓男子頭部嚴重受傷，意識昏迷，由救護車送醫急救無效，宣告不治，貨車駕駛酒測值為0.00mg/L。現場通報鑑識小隊到場採證，詳細肇事原因待交通分隊調查釐清。
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