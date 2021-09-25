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疫情趨緩酒駕頻傳 北市警規劃加強臨檢勤務

中央社 / 台北25日電

北市交通大隊今天表示，疫情趨緩，北市已開放餐廳內用，民眾聚餐飲酒機會增加，為防酒後駕車引發交通事故，即日起將加強各路口及多時段的取締酒駕臨檢勤務。

台北市警局交通大隊指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，目前北市餐廳皆能內用，為防範民眾酒後駕車，已要求各分局視轄區交通特性積極規劃取締酒駕勤務，針對清晨宿醉、午宴及晚宴飲酒等不同時段加強取締。

北市警中山分局日前執行取締酒駕勤務，發現一名機車騎士以遠光燈照路檢點，警方示意停下受檢，員警接近騎士後立即聞到酒味，經酒測後，發現酒測值超標，警詢後依違反公共危險罪送辦。

中山分局指出，從9月初至今，取締酒後駕車共43件，其中違反公共危險罪送辦達24件，將持續貫徹酒駕零容忍政策，規劃轄區各重要路口設路檢勤務。

萬華分局昨天執行擴大酒測暨防制危險駕車勤務，攔查一名男子騎車逆向行駛，員警發現騎士酒測值超標，又在華翠大橋下查獲一名計程車司機酒測值超標，警詢後皆依公共危險罪送辦。

警方指出，汽機車駕駛人經測試檢定後，酒精濃度超過規定標準，可依違反依道路交通管理處罰條例，最高處新台幣9萬元罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣駕照；酒測值超過0.25毫克將依公共危險罪送辦。

交通大隊提醒，聚餐飲酒後應搭大眾交通工具，切勿酒駕，呼籲店家協助通知計程車及代駕服務，民眾不要存有僥倖心理，酒後仍駕車上路。

酒測 北市 酒駕

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