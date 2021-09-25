嘉南大圳驚現半裸女浮屍 死因不明身份待查
嘉南大圳嘉義縣新港段，昨天下午5時許發現1半裸女性浮屍，死者短白髮年約50到60歲，身上只剩一件桃紅色上衣，未發現明顯外傷，沒有證件身份不明，檢警會同法醫今天相驗，無法確定死因將擇期解剖，警方呼籲家中若有類似年紀、特徵失蹤人口，請向嘉縣新港分駐所連絡。
嘉義縣警方昨天下午5時許接獲報案，指嘉南大圳新港西莊近海瀛段，疑有一具浮屍卡在岸邊，警方會同消防隊到場，發現女子已明顯死亡、未送醫。
警方檢視死者外觀，研判是50到60多歲的女性，身長約160公分，身上沒有配戴首飾、手錶，外觀唯一比較特別的是白色短髮，及上半身疑似桃紅色上衣，下半身衣褲疑已被水沖走呈半裸狀，因泡水腫脹無法判定身材胖瘦，不排除女子落水地點是台南市，正積極依失蹤人口調查女子身分。
地方人士指出，嘉南大圳近期放水方式，是放9天停5天，這次放水到前天才停止，因放水期間水流湍急，研判女屍是從上游漂下來的，直到前天停止放水才卡在圳岸旁。
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