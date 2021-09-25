影／逃逸移工被識破跑給警追 慘摔草皮被送辦

高雄市一名阮姓越南籍移工搭乘友人機車行經鳥松區松藝路與文前、八德南路口，因行跡可疑被警方攔查，員警查詢阮男的居留證發現阮男為逃逸移工，阮男一度辯稱居留證不是他的，但還是被員警識破，阮男見狀跑給警察追，直到跌在草皮上，被員警逮捕，詢後送往移民署專勤隊送辦。

仁武警分局2名員警本月20日下午5時許進行巡邏勤務，行經鳥松區澄清湖附近，發現阮男（27歲）與另名越南籍友人雙載，看到員警神情緊張，一直東張西望，員警上前攔查，阮男支支吾吾緩緩拿出居留證，員警查出阮男居留證已於今年1月到期，身分為逃逸移工。

阮男堅稱居留證不是他的，但2名員警比對阮男與居留證的照片，怎麼看怎麼像，阮男見被識破身分，突然朝八德南路狂奔，員警一人在阮男身後追、一人騎機車，阮男一度想翻越欄杆跳下邊坡，看到坡度太高又反悔，繼續往前跑，一共跑了約5分鐘，最後不慎踩到坑洞跌趴在草地上，被警方上銬逮捕。