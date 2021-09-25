電線桿莫名倒塌還壓壞陽台 高雄302戶停電搶修

高市大寮區潮龍路101巷一處電線桿今天不明原因傾倒，造成302戶停電，還壓壞一戶陽台。台電表示，目前持續搶修中，預計下午3時復電，另將組專案小組查明傾倒原因。

台灣電力公司鳳山區營業處表示，上午5時51分接獲里長通報指大寮區潮龍路101巷有一處電線桿傾倒，導致多戶停電。經派員到場暫時接回斷線後，9時30分復電。

不過，等到承包商進場搶修後，發現因需重新架電路，為安全起見臨時性停電，約上午11時20分起停電搶修，停電戶約302戶，預計下午3時復電。

有民眾懷疑是遭車輛撞倒，但潮寮里里長徐新生說，有目擊里民告訴他電線桿是突然莫名倒下的，先前看起來好好的、很正常，沒傾倒徵兆，不知為何會突然傾倒，還壓壞2樓住戶的陽台欄杆，擬向台電求償。

台電鳳山區營業處表示，後續將另組專案小組查明事故原因。