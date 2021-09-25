台中酒友死在自家門口 屋主卻稱不清楚

台中市邱男今陳屍在李男住家門口，鄭姓長照員要到隔壁戶訪視個案，驚見邱男已無氣息，趕緊報警。警方初步調查，邱男無明顯外傷、打鬥跡象，明顯死亡。據查，李姓屋主疑與死者為酒友，對於邱男倒臥住家大門口稱不清楚，事發前雙方有無飲酒？有待檢警釐清。

鄭姓長照員今早9點多到大甲區中山路一段進行個案訪查，意外在隔壁發現一名男子倒臥大門口，無呼吸心跳，趕緊報警、打119。

警消馳抵，死者為60歲邱男，已明顯死亡、散發異味，警方拉起封鎖線，由鑑識小組進行現場採證，初步勘察現場無打鬥跡象、死者無明顯外傷。

救護人員到場，邱男明顯死亡未送醫，救護人員發現，屋內有名六旬李姓屋主在房內，經詢問李男身體無不適，婉拒送醫，對於邱男為何倒臥住家大門，李稱不清楚。

附近民眾指出，李姓屋主疑似撿拾資源回收物，三合院房間內堆滿物品，相當凌亂，偶爾與友人一起飲酒。

據悉，死者疑似李姓屋主的酒友，兩人曾一起飲酒，死者與胞姊同住台中市，並非當地居民。