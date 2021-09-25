台南七股傳3歲男童掉落魚塭 尋獲已無呼吸心跳送醫急救

台南七股中午12點13分許傳出一名3歲男童掉落魚塭，台南市消防局七股分隊、佳里分隊、和緯分隊、學甲中隊、安平分隊、特搜小隊前往搶救，下午1點31分尋獲但已無呼吸心跳，送往佳里奇美醫院急救。溺水者是3歲莊姓男童，事發原因正由警方調查中。

據指出，發生地點在七股永吉里，是溺水男童家的魚塭但租給別人承做，家人發現男童不見了，調閱附近天元聖聖母宮監視器看到男童往魚塭處行走，蹲在岸邊在拉東西，像是拉竹筏或水車的繩索，約在11點48分左右人不慎掉落魚塭。