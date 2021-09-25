聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南七股傳3歲男童掉落魚塭 尋獲已無呼吸心跳送醫急救
台南七股中午12點13分許傳出一名3歲男童掉落魚塭，台南市消防局七股分隊、佳里分隊、和緯分隊、學甲中隊、安平分隊、特搜小隊前往搶救，下午1點31分尋獲但已無呼吸心跳，送往佳里奇美醫院急救。溺水者是3歲莊姓男童，事發原因正由警方調查中。
據指出，發生地點在七股永吉里，是溺水男童家的魚塭但租給別人承做，家人發現男童不見了，調閱附近天元聖聖母宮監視器看到男童往魚塭處行走，蹲在岸邊在拉東西，像是拉竹筏或水車的繩索，約在11點48分左右人不慎掉落魚塭。
台南市消防局據報共出動9車16人1救生艇及4潛水人員搜救，在魚塭旁發現男童的鞋子，因魚塭水深約3公尺，除下水搜救外也抽取魚塭的水降低水位加快搜救進度，搜救人員在1點31分發現男童，距落水已快2個小時，已無呼吸心跳，由救護車送往醫院急救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言