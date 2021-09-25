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機不可失 美籍男師流利中文與鹽埕女警機智尋人
23歲的林姓女子到高雄尋友，誤將iPhone手機遺失在共享單車車籃內，之後被一名美籍英文男師尋獲，拿到鹽埕警分局五福四路派出所內報警。警方見到手機不斷跳出林女友人傳送的ig訊息，藉此找到林女到所歸還。
鹽埕警分局表示，前天下午2點半左右，一名美籍英文男師騎著共享單車到五福四路派出所報案，指在鹽埕埔捷運站旁的共享單車車籃內，拾獲iPhone手機1支，他考量手機價值貴重，失主一定很心急，趕緊送來給警方。
五福四路派出所女警林意璇立即檢視手機螢幕狀態，發現手機螢幕雖已上鎖，但螢幕上顯示有數則失主林女友人傳送的ig訊息，便靈機一動嘗試利用自己的ig帳號傳送訊息給失主的友人，間接聯絡上林女。
林女到所開心取回遺失手機的同時，不斷感謝警方的協助，警方也立即撥打電話給說得一口流利中文的美籍男師，讓林女向美籍男師親口表達感謝。
鹽埕分局長蔡鴻文說，鹽埕區為高雄在地知名的美食與觀光景點特區，歡迎國人到鹽埕觀光旅遊，如旅途中有物品遺失、拾得遺失物或任何需諮詢警察協助服務的事項，皆可就近尋求派出所員警協助查找、發還與提供解答，同仁定會盡心為大家排憂解難提供優質的服務。
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