影／農會行員見好麻吉遭詐急報案 阻七旬婦老本被掏空

詐騙集團猖獗！七旬張姓婦人接獲詐騙集團假冒檢察官電話，要將新社區農會戶頭金額全數領出，平常與張互動良好的謝姓行員驚覺有異，婦人從未一次領大筆現金，又說不出原因，機警報警。警方向婦人解釋，警方或檢察官無法保管民眾錢財，這是詐團騙術，及時保住老婦人42萬元養老金。

台中市72歲張姓婦人接獲詐騙集團電話，自稱是中華電信人員，婦人有2萬多元電話費未繳，另名自稱所長女子再扯婦人帳戶涉及一樁700多萬元的毒品交易案，要求婦人將帳戶內金額全數領出，交由檢察官監管，否則會遭法院凍結帳戶。

新社農會謝姓行員說，張婦年邁，兒女在外工作，平日小額領款都是生活所需花費，每次領款都會聊天寒暄，昨天下午卻心慌到農會，一口氣提領42萬元現金，她們交情好，張婦卻說不出提領大筆現金原因，她直覺「好麻吉」遭詐騙，「我說妳不能領，先等警察來」，讓人民保母告訴張婦這是一樁詐騙案。

台中市東勢警分局新社所警員劉聰建獲報到場，張姓婦人擔憂說，對方說沒領錢就會上法院，讓她相當擔心；劉聰建安撫張婦，對方就是詐騙集團，不是警檢，電話若再打來，「你直接說已經報案了，你不要理他、掛斷電話！」張婦聽後這才安心，守住辛苦存的42萬老本金。