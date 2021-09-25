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新北警疫調大軍發揮功效 3警獲警政署表揚

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

今年5月因新冠肺炎在雙北地區大爆發後，新北市警局啟動疫調大軍發揮功效，負責疫調的保防科社調股長葉倉池、刑大偵四隊偵查佐曾榆倫、淡水警分局行政組警員吳強生，於疫情期間不眠不休協助疫情調查，3人榮獲防疫楷模獎，昨至警政署由署長陳家欽頒獎表揚。

新北市警局指出，回顧疫情初始，確診數激增，在局長黃宗仁領軍下，立即徵召300名疫調大軍，迅速到位抗疫，資訊室更利用大數據，分析足跡點位，保防科社調股長葉倉池一肩扛起6000多筆疫調資料彙整工作，由於初期不熟悉相關流程、法規，葉股長更是天天熬夜加班，摸索過程中，逐漸改善疫調流程，讓疫調走向制度化，更迅速匡列接觸對象、斬斷傳播鏈，有效抑制確診發生數。

警局內勤員警負責疫調，外勤員警更是冒著接觸確診的風險，趕赴每個鈴聲響起的現場，淡水警分局行政組警員吳強生在防疫期間發現檢疫對象、重複告警案件有激增警訊，為降低同仁前往查看必須冒的風險，他創新利用手機通訊軟體結合居家檢疫隔離手機，及駐地筆記型電腦設置語音視訊聯絡系統，由各派出所設置公用帳號與檢疫(隔離者手機聯結，除可即時確認位置，掌握時效，更能減少員警至現地查訪次數，避免造成警力浪費，降低員警接觸的風險，亦可保障當事人隱私、減低困擾，避免民眾的恐慌，有效減少員警與民眾的負擔，這項創新作為相當受到員警及民眾好評與肯定。

防堵疫情最擔心就是確診者失聯，造成無法匡列的傳染發生，今年6月5日新北市警方接獲衛生局通報協尋失聯的確診移工，新北刑大偵四隊偵查佐曾榆倫，透過科偵隊團體的合作，調閱近百支監視器，反覆觀看，疫情當下民眾都戴著口罩，增加辨識難度，但在曾員鍥而不捨的追查下，最後在桃園一個社區中找到這個失聯的移工，如果沒有及時查獲，病毒恐持續流竄，造成極大傳播風險。

病毒如同變色龍，絲毫不能輕忽，防疫工作仍在繼續，新北市警方每天持續守護著廣大市民的安全，局長黃宗仁希望新北警局所有員警千萬不可鬆懈，防疫工作必須靠大家的努力，才能攜手渡過艱困的疫情時期。

今年5月因新冠肺炎在雙北地區大爆發後，新北市警局啟動疫調大軍發揮功效，新北市刑大偵四隊偵查佐曾榆倫（右）協調疫情調查（右）昨至警政署由署長陳家欽（左）頒獎表揚。圖／警方提供
今年5月因新冠肺炎在雙北地區大爆發後，新北市警局啟動疫調大軍發揮功效，新北市刑大偵四隊偵查佐曾榆倫（右）協調疫情調查（右）昨至警政署由署長陳家欽（左）頒獎表揚。圖／警方提供
今年5月因新冠肺炎在雙北地區大爆發後，新北市警局啟動疫調大軍發揮功效，淡水警分局行政組警員吳強生（右）協調疫情調查，昨至警政署由署長陳家欽（左）頒獎表揚。圖／警方提供
今年5月因新冠肺炎在雙北地區大爆發後，新北市警局啟動疫調大軍發揮功效，淡水警分局行政組警員吳強生（右）協調疫情調查，昨至警政署由署長陳家欽（左）頒獎表揚。圖／警方提供
今年5月因新冠肺炎在雙北地區大爆發後，新北市警局啟動疫調大軍發揮功效，負責疫調的保防科社調股長葉倉池（右）昨至警政署由署長陳家欽（左）頒獎表揚。圖／警方提供
今年5月因新冠肺炎在雙北地區大爆發後，新北市警局啟動疫調大軍發揮功效，負責疫調的保防科社調股長葉倉池（右）昨至警政署由署長陳家欽（左）頒獎表揚。圖／警方提供

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