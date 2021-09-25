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國1西螺段大貨車擦撞護欄 疑駕駛使用手機釀禍

中央社 / 記者黃國芳雲林縣25日電

國道1號北上230.5公里處今天發生大貨車擦撞外側護欄事故，駕駛沈男疑因使用手機釀禍。截至上午11時，事故現場仍未排除，僅開放內側車道通行，車輛緩慢通行，時速僅30公里。

國道公路警察局第四公路警察大隊表示，沈男駕駛大貨車在上午6時40分左右，行經國道1號北向230.5公里處（西螺交流道附近）外側車道，疑因使用手機造成操作失當擦撞外側護欄，肇事後車輛停於外側車道。

警方指出，事故發生後，外線車道進行拖吊及貨物搬遷作業而封閉，僅開放內側車道通行，截至上午11時，事故現場仍未排除，行經車輛緩慢通行，時速僅30公里。沈男酒測值為零，無人受傷。

警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，開車以手持方式使用行動電話可處新台幣3000元罰緩，呼籲駕駛開車勿使用行動電話或其他3C產品，並應注意前方動態，保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人危害。

車道 國道

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