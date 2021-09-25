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找工作誤入詐騙陷阱 男子南下取包裹吃詐欺官司
住新北市的田姓男子南下高雄超商領包裹，超商店員警覺，通知警方到場了解，員警攔下田姓男子，要田拆封，發現裡面有2張金融卡，警方查出金融卡疑是詐騙集團的人頭帳戶，田姓男子看小廣告找工作，不料誤入詐騙集團圈套，成為詐團的「取簿手」，全案依詐欺罪嫌移送法辦。
據了解，50歲的田姓男子南下高雄，到高雄市小港區中安路某超商店領包裹，超商店員驚覺有異，通知小港警分局桂陽派出所員警趕往了解，田也不知所領的牛皮紙信封內裝的是什麼，警方檢視才發現裡面裝2張金融卡，懷疑田是詐騙集團成員，帶他回派出所調查。
警方另查證這2張金融卡發卡銀行，確認都還沒列為警示帳戶，聯繫到2名金融卡持有人，2人都稱在網路上看到家庭代工的廣告，對方要他們提供金融卡就可獲得5000元報酬，便依對方指示將金融卡寄到指定地點，並不知道對方是誰。
田姓男子稱9月10日他欲尋找合適工作，於報紙分類廣告上看到「每小時250元，工作時間朝8晚5」，他因急需現金，去電詢問工作內容，隔天，對方稱公司有個包裹寄錯地點，要他到高雄市超商領包裹，不知道自己誤入詐騙集團圈套。
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