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女直播主蹲地不知掉皮夾...男一腳踢至角落 竊走5千元

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區一名黑衣男子，日前深夜2點多在外閒晃，看到一名E奶正妹直播主蹲在地上，原本只是路過，沒想到多看了她一眼，意外發現她的皮夾掉在地上不自知，便起了貪念，先藉故停留觀察，等她離開後，一腳將皮夾踢至角落，接著20分鐘內，不斷「演戲」來回現場，期間3度拿起皮夾竊走5000元現金，更疑似拿贓款至超商買零食。該女子報案後，看監視器直呼，「他要演幾次啊，這人真可惡」，不禁懷疑「這邊的人是不是有問題」。

周姓E奶直播主中秋連假從新北至內湖跟朋友聚會，20日深夜2點47分在文德捷運站旁等好友的車，她稱當時有注意到黑衣男子怪怪的，但朋友的車很快就來了，所以沒理會；殊不知，竟是因為皮夾遺落被盯上。

等到周女乘車離去，黑衣男開始「演戲」，左顧右盼、搔頭後，把皮夾踢到角落假裝離開現場，4分鐘後又折回現場，撿起皮夾翻呀翻，竊走現金後把皮夾放回地上便離去。

1分鐘後，黑衣男再度撿起皮夾，翻呀翻又放下，但這次卻走反方向，疑似去超商買零食；16分鐘後，黑衣男手上大包小包，又怪異的撿起皮夾。

黑衣男20分鐘內不斷來回現場，3次撿起皮夾，詭異行徑全被監視器拍下，周女諷「拿我的錢去買東西，買得好爽喔」，不禁嗆，「你知道這是老娘賺的辛苦錢嗎？」

周女不僅錢財盡失，連證件、信用卡都要重辦，自嘲「中秋節做了一樣公益」；目前內湖分局文德派出所已調閱沿線監視器，積極掌握犯嫌身分，也不排除黑衣男就是附近住戶。

北市內湖區黑衣男子疑似侵佔周女皮夾，20分鐘數次徘徊案發地，詭異行徑全遭錄影；周女看到畫面時直呼「他要演幾次啊，這人真可惡」。記者翁至成／翻攝
北市內湖區黑衣男子疑似侵佔周女皮夾，20分鐘數次徘徊案發地，詭異行徑全遭錄影；周女看到畫面時直呼「他要演幾次啊，這人真可惡」。記者翁至成／翻攝
北市內湖區黑衣男子疑似侵佔周女皮夾，20分鐘數次徘徊案發地，詭異行徑全遭錄影；周女看到畫面時直呼「他要演幾次啊，這人真可惡」。記者翁至成／翻攝
北市內湖區黑衣男子疑似侵佔周女皮夾，20分鐘數次徘徊案發地，詭異行徑全遭錄影；周女看到畫面時直呼「他要演幾次啊，這人真可惡」。記者翁至成／翻攝

直播主 監視器 中秋節

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