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狂男1次領400萬給詐騙集團 警要民眾注意勿落投資陷阱
台北市李姓男子接到電話稱投資400萬買房，待房價持續高漲，獲利頗豐，不疑有他到中山區的國泰銀行領錢，行員察覺有異報警，警方趕抵向李說明這是詐騙，幫他保住400萬。
警方說，到場時，李男一旁還有潘姓越南籍女子，2人是夫妻關係，潘神情緊張，向行員不斷催促「別問太多」，但行員堅持報案，因認為明顯是詐騙。
警方向2人說明這是常見詐騙手段，要2人冷靜，並舉出過往民眾遭詐財案例，2人才看清，未因貪念賠上積蓄。
警方表示，該案的詐騙手法為，詐騙集團電話稱線上有賣家要賣房，機會難得，獲利頗豐，李、潘2人迫不急待購入好房，投資賺錢。
由於銀行行員機靈報警，中山分局長許頌嘉向行員頒發感謝狀，表揚行員成功攔阻鉅額款項，也呼籲近期假投資詐騙橫行，詐騙集團多利用LINE等通訊軟體，佯稱可進行教學引導投資房地產，並提供相關資訊，獲取高額利潤，誘使民眾上當，若欲疑似詐騙，立刻報案或打165反詐騙專線求助。
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