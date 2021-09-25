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廿篇懺悔文無用 他曾涉夜店殺警獲輕判 今又持球棒聚眾

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

本月16日深夜11點，有4車11人聚集台北市大同區延平北、民生西路口談判，警方趕抵搜出3支球棒，也發現其中的馬姓男子是2014年夜店殺警案涉案人；因球棒是他及另名林姓男子所有，警方依社會秩序維護法無故攜帶具有殺傷力器械，將2人送辦。

馬男（27歲）是夜店殺警案的涉案人之一，殺警案當下，他僅在旁觀看，所以遭輕判4個月，事後被法官要求寫20篇懺悔文；風波過後他改名，現從事直播行業。

警方調查，馬男等11人是分兩派，相約大同區一間直播公司談判收購手錶事項，馬男打算談完後去寧夏夜市吃宵夜。因多車聚集，附近民眾報案，警方到場發現11人分坐在4台車內，並無爭執。

警方在車內查出3支球棒，為馬男、林男所有，依社會秩序維護法將2人送辦。警方說，將釐清11人中是否有幫派成員，若有，將朝違反組織犯罪方向偵辦。

警方在車內查出球棒，依社會秩序維護法對馬男、林男裁處。記者蔡翼謙／翻攝
警方在車內查出球棒，依社會秩序維護法對馬男、林男裁處。記者蔡翼謙／翻攝

殺警 直播 夜店

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