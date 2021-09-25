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想征服北大武山不慎摔斷腿 空勤直升機吊掛救援

聯合報 / 記者潘欣中林保光／屏東即時報導

50歲的宋姓男子昨天到屏東縣泰武鄉北大武山登山，晚上6時許不慎滑倒摔傷，因腿部骨折動彈不得，打電話向消防局求救，消防局獲報後請林務局檜谷山莊人員就近協助並派出救援人員上山，今天凌晨零時50分會合，內政部空中勤務總隊一早支援直升機，將宋吊掛後送醫院醫治。

屏東縣消防局表示，宋姓男子24日攀爬百岳之一的北大武山，晚上6時7分向消防局求救，指不慎摔傷腿部，因骨折無法動彈，消防局出動泰武、來義分隊、特搜大隊等7車23人上山救援，並連繫林務局檜谷山莊吳姓莊主協助，就近先趕到摔落受傷的地點救援，吳等人摸黑花了1個多小時抵達，發現宋腿部骨折無法移動，於是在現場等待救援隊伍抵達。

消防局說，救援人員今天清晨零時50分在2000多公尺的高山位置找到宋姓男子，固定傷者的受傷部位後將宋抬至檜谷山莊，並請求內政部空中勤務總隊支援直升機，今天清晨7點10分吊掛，7點20分抵達長治鄉特搜大隊停機坪，再送往屏東基督教醫院治療。

宋姓登山客在北大武山受傷，今天上午空勤總隊黑鷹直升機順利將他救下山。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，今天上午空勤總隊黑鷹直升機順利將他救下山。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，屏東特搜人員找到人，今天清晨請空勤總隊黑鷹直升機飛抵山區吊掛救人。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，屏東特搜人員找到人，今天清晨請空勤總隊黑鷹直升機飛抵山區吊掛救人。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，今天上午空勤總隊黑鷹直升機順利將他救下山。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，今天上午空勤總隊黑鷹直升機順利將他救下山。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，屏東特搜人員找到人，今天清晨請空勤總隊黑鷹直升機飛抵山區吊掛救人。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，屏東特搜人員找到人，今天清晨請空勤總隊黑鷹直升機飛抵山區吊掛救人。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，屏東特搜人員找到人，今天清晨請空勤總隊黑鷹直升機飛抵山區吊掛救人。記者林保光／翻攝
宋姓登山客在北大武山受傷，屏東特搜人員找到人，今天清晨請空勤總隊黑鷹直升機飛抵山區吊掛救人。記者林保光／翻攝

屏東縣 骨折 直升機

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