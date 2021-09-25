想征服北大武山不慎摔斷腿 空勤直升機吊掛救援

50歲的宋姓男子昨天到屏東縣泰武鄉北大武山登山，晚上6時許不慎滑倒摔傷，因腿部骨折動彈不得，打電話向消防局求救，消防局獲報後請林務局檜谷山莊人員就近協助並派出救援人員上山，今天凌晨零時50分會合，內政部空中勤務總隊一早支援直升機，將宋吊掛後送醫院醫治。

屏東縣消防局表示，宋姓男子24日攀爬百岳之一的北大武山，晚上6時7分向消防局求救，指不慎摔傷腿部，因骨折無法動彈，消防局出動泰武、來義分隊、特搜大隊等7車23人上山救援，並連繫林務局檜谷山莊吳姓莊主協助，就近先趕到摔落受傷的地點救援，吳等人摸黑花了1個多小時抵達，發現宋腿部骨折無法移動，於是在現場等待救援隊伍抵達。