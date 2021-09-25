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影／祖母遺物金戒指遭竊 警趕在賊變賣前尋回
台南市警局第3分局和順派出所22日凌晨接獲柯姓女子報案，停放在安南區長和路3段機車置物箱財物遭竊，被偷黑色斜背包內有耳環、戒指等物約1萬元，其中有對金戒指是去世祖母所贈遺物，深具紀念價值，警方當天下午即循線找到36歲的曾姓竊嫌，在變賣贓物前將戒指找了回來，令柯女很感動。
和順派出所警員許永勳、蔡睿宏及王鼎鈞據報後，漏夜調閱周邊監視器查處，發現1名男性犯嫌撬開機車置物箱竊取，得手後騎乘機車離去，警方掌握車牌號碼後展開調查。當天下午1時，循線查到曾男涉有重嫌。
警方查訪過程中，輾轉得知曾在安南區租屋，白天則在北區文賢路工作，找到曾男順利起出黑色斜背包一只。全案迅速偵破，效率之高讓竊嫌來不及變賣贓物，並依涉竊盜罪嫌，將他函送法辦。
警方表示，本次找回的失物琳瑯滿目，包括背包、卡夾、口紅、粉餅、耳環、戒指及項鍊等，其中有對金戒指是去世祖母所贈遺物。柯女表示，原以為祖母所遺留的金戒指定會遭到變賣，無緣再見，如今能找回，非常感謝警方的協助。
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