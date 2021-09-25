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深夜飛車追逐還被砸車 被害車主到案卻不提告
台中市北屯區今天凌晨發生飛車追逐案，在天津路與文昌東十街口，白色車遭深色車一再逼車，擦撞路旁3輛車才停下，白色車江姓駕駛下車逃逸，而深色車下來2男持棍棒猛砸白色車擋風後離去，台中市警五分局上午通知江，江表示不認識對方，並表示不願提告。警方目前仍積極通知深色車主以釐清案情，將依法偵辦。
台中市五分局今天凌晨3時37分，接獲民眾報案指出北屯區天津路、文昌東十街口疑似有行車糾紛發生。但員警抵達現場時雙方均已離去，現場留有一輛白色自小客車，車輛前擋風玻璃遭到毀損，並波及路旁停放的3輛車輛。
經警方通知被害的江姓駕駛（男，20歲）到案表示，與對方互不相識，對方駕駛深色車輛自西屯區跟至該處後，有2名男子下車持棍棒砸車，他棄車徒步跑離，江姓車主表示不願提告，但警方目前仍積極通知深色車主以釐清案情，將依法偵辦。
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