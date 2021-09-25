聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男奔醫院找無病母急求助 警助見面並勸愛要及時
一通關心的電話，讓黃姓男子急奔醫院探望住院中的母親，卻因沒問清楚母親的病房號碼，又打不通其他家人電話，急得像熱鍋上的螞蟻，無計可施只好硬著頭皮向警方求助。經警方到場協助，黃男順利見到母親，得知媽媽身體已無大礙，更鬆了一口氣，除了不斷感謝員警的協助，也對員警提醒的「愛要及時」很有感觸，表示未來一定會更常關心母親，不留遺憾。
台中市警三分局勤工派出所巡佐姚智中、警員林家羽，9月21日中午獲報轄內醫院有民眾要找媽媽，請求警方協助。54歲的黃姓男子一臉焦慮向員警表示，自己因工作忙碌，加上疫情關係，從農曆年後就沒有再見到母親，今致電平時照顧母親的大姊，想問問母親的近況，沒想到從大姊口中得知母親正在住院。
心急如焚情況下，黃男也沒問清楚母親住在哪間病房，就直奔醫院想探視母親。只是自己不清楚病房號碼，院方礙於規定也不方便協助，家人們的電話也都撥打不通，心急母親的身體狀況，情急之下才硬著頭皮向警方求助。
員警了解原委，確認兩人確為母子關係後，順利協助黃男找到母親，得知媽媽接受治療後身體無恙，這才放心離開醫院。員警在協助過程中也告知黃男「愛要即時」，許多長輩即便想念兒女或身體有病痛，經常為了不讓在外地為生計打拼的晚輩擔心，而選擇隱忍默默想念。許多民眾在異地求學求職，無法長侍父母身邊，但還是可以透過定期探視或打電話的方式來關心，即便是隻字片語，也能讓雙方心中都得到慰藉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言