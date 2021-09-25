影／男奔醫院找無病母急求助 警助見面並勸愛要及時

一通關心的電話，讓黃姓男子急奔醫院探望住院中的母親，卻因沒問清楚母親的病房號碼，又打不通其他家人電話，急得像熱鍋上的螞蟻，無計可施只好硬著頭皮向警方求助。經警方到場協助，黃男順利見到母親，得知媽媽身體已無大礙，更鬆了一口氣，除了不斷感謝員警的協助，也對員警提醒的「愛要及時」很有感觸，表示未來一定會更常關心母親，不留遺憾。

台中市警三分局勤工派出所巡佐姚智中、警員林家羽，9月21日中午獲報轄內醫院有民眾要找媽媽，請求警方協助。54歲的黃姓男子一臉焦慮向員警表示，自己因工作忙碌，加上疫情關係，從農曆年後就沒有再見到母親，今致電平時照顧母親的大姊，想問問母親的近況，沒想到從大姊口中得知母親正在住院。

心急如焚情況下，黃男也沒問清楚母親住在哪間病房，就直奔醫院想探視母親。只是自己不清楚病房號碼，院方礙於規定也不方便協助，家人們的電話也都撥打不通，心急母親的身體狀況，情急之下才硬著頭皮向警方求助。