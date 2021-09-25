勇姊抱娃苦勸不下親弟 警分散他注意力...趁隙拉下!

台中市警局霧峰分局內新派出所副所長李坤忠說，日前獲報20多歲男子在頂樓欲輕生，到場發現男子的姊姊抱娃拉著弟弟苦勸仍勸不動報警，警方苦口婆心勸導並分散其注意力，成功的救下男子，及時制止保住男子寶貴生命。

李坤忠指出，他在20日下午5時許接獲一名女子指稱其弟在住家社區12樓的頂樓欲輕生，於是與員警康郁嬋、李家伶由大樓管理員陪同至頂樓公共空間，發現女子在圍牆邊一手抱娃，一手拉著體型高壯弟弟，其弟雙手抓牆作勢要翻上牆。

李坤忠說明，原來男子因感情因素一時想不開，在警方苦口婆心勸導並分散其注意力，他趁勢勾住男子，另兩名員警也立刻上前將其拉下，男子一度拉扯中還試圖甩開警方，所幸最後警方拉住陳男離開頂樓，避免憾事發生。

霧峰分局長李建興表示，為民服務不僅是警察的重要工作之一，更代表民眾對警察同仁的信任。除表揚搶救的同仁慰勉辛勞外，希望家屬間相互關懷，使用自殺此種極端的方式無法解決問題，僅徒留給家人無比遺憾及傷痛，請珍惜生命，自殺並無法解決所有事情，反而造成事後對自己家人、朋友的傷害。