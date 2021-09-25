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科長遭爆特權給女兒打莫德納殘劑 台東衛生局：過程合程序

店門口「嫁妝」不見了！竟是熟客半夜騎車竊走

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河區某著名麵包烘培坊「發財樹盆栽」遭竊，因是老闆娘當年的陪嫁「嫁妝」，當事人相當不捨PO文在地方社群希望拿走的人能夠主動歸還，白河警分局員警在網路巡邏中獲知，主動與店家聯絡並展開偵調查作為，經調閱監視器影像鎖定鎖定蘇姓婦人涉有重嫌並前往調查時，婦人知道犯行無法隱瞞主動交出贓物，並通知店家到場領回盆栽，店家一眼認出竊嫌竟是常客。

經了解，蘇姓婦人（62歲，住東山區）曾多次至白河區該烘焙坊購買麵包，與店家也相互認識，發現店家門前裝飾擺放的發財盆栽好看，竟心生歹念，中秋連假期間趁店家休息時，深夜騎機車約10公里前往以徒手抱起盆栽放在機車腳踏墊上載走。

店家要開門營業時發現「發財樹盆栽」遭竊，因該盆栽為老闆娘婚嫁時娘家所贈的嫁妝，為該間烘培坊放置在門口處的招財鎮店吉祥擺飾，具有特殊紀念價值，店家地方在社群臉書PO網求助，希望拿走的人能夠主動歸還。

白河警方獲知後，趕至現場察看並調閱附近周邊所有路口及商家監視器，鎖定一名騎重機車騎士涉有重嫌，以車追人查到蘇姓婦人，並在其住處找到盆栽，婦人對於一時貪念所犯竊行十分後悔，全案調查後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市白河區一家知名麵包坊「發財樹盆栽」被竊，因是老闆娘當年的「嫁妝」，從監視查看是一名婦人半夜騎機車偷走，店家認出竟是常來買麵包的常客。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河區一家知名麵包坊「發財樹盆栽」被竊，因是老闆娘當年的「嫁妝」，從監視查看是一名婦人半夜騎機車偷走，店家認出竟是常來買麵包的常客。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河區一家知名麵包坊「發財樹盆栽」被竊，因是老闆娘當年的「嫁妝」，情感無價，白河警方積極追回。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河區一家知名麵包坊「發財樹盆栽」被竊，因是老闆娘當年的「嫁妝」，情感無價，白河警方積極追回。記者吳淑玲／翻攝

盆栽 白河 監視器

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