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空壓機突爆裂 苗栗塑膠廠員工傷重不治

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮竹興里一間塑膠工廠下午4點多發生意外，55歲黃姓男員工操作空壓機時疑遭爆裂的風管炸倒，消防局接獲通報趕往現場，但傷者已無生命徵象，送醫搶救仍宣告不治，警方將全案通報勞檢單位，明天將相驗調查。

苗栗縣消防局表示，今天下午4點27分接獲通報，竹興里一間工廠內有人受傷倒地，消防局派遣竹南分隊人員趕往，到場發現黃姓男子頭部 、臉部、右手掌有多處撕裂傷，右小腿開放性骨折，已無呼吸心跳，救護人員施以心肺復甦術並送醫搶救，但仍傷重不治。

意外發生時，有人目擊黃姓男子正操作空壓機，不料發生爆炸，黃被爆炸威力彈飛倒地不起，救護人員趕到現場，發現空壓機的管路接合處爆開，傷者已無生命徵象，警方到場處理並通報勞檢單位調查。

苗栗縣竹南鎮竹興里一間塑膠工廠下午4點多發生意外，黃姓員工操作空壓機時疑遭爆裂的風管炸傷，送醫不治。記者胡蓬生／翻攝
苗栗縣竹南鎮竹興里一間塑膠工廠下午4點多發生意外，黃姓員工操作空壓機時疑遭爆裂的風管炸傷，送醫不治。記者胡蓬生／翻攝
苗栗縣竹南鎮竹興里一間塑膠工廠下午4點多發生意外，黃姓員工操作空壓機時疑遭爆裂的風管炸傷，送醫不治。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮竹興里一間塑膠工廠下午4點多發生意外，黃姓員工操作空壓機時疑遭爆裂的風管炸傷，送醫不治。圖／民眾提供

勞檢 苗栗縣 爆炸

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