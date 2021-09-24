影／不想蹲苦窯 槍砲通緝男棄車跳溪摔斷腿

林姓男子今年8月因槍砲案判刑3年2個月未到案遭通緝，前天騎車行經新北市新店區見警方欲盤查，一路催油門飛車逃跑，最後棄車跨越護欄跳溪躲避，因摔斷腿仍被逮，送醫後因右腳踝骨碎裂，需開刀治療，警方將待林男手術痊癒後再依法解送歸案。

新店警分局青潭派出所巡佐王騰克及員警施凱翔前天下午5時許執行巡邏勤務，在新店區新烏路1段台9甲線1.8公里處，見兩名男子共乘一輛機車，且後座乘客未戴安全帽，行跡可疑，一路尾隨欲攔車般盤查，沒想到該輛機車疑似發現員警跟在後方，一路加速往北宜路二段方向逃逸，且後座男子在半路乘機跳車逃逸。

警方追至北宜路2段30巷青潭公園後，只見該輛機車未熄火，橫倒在公園入口，但不見機車騎士蹤影，正好有路過民眾熱心告知，有看到一名男子自青潭公園步道旁，跳下約3、4公尺高的護欄往青潭溪方向逃跑。

警方下溪畔找尋，果真發現機車騎士林姓男子（29歲）疑似跳下護欄時摔斷腿，跑沒幾步就痛到無法行走，經救護人員到場以擔架將他救起送醫，經醫師檢查其傷勢為手、腳及頸部有多處擦挫傷，且斷層掃描發現右腳踝骨碎裂，需開刀治療。