卡拉OK店防疫期違規營業 店內搜出毒品咖啡包
苗栗縣頭份市1間卡拉OK店日前遭查獲於防疫期間違規營業，警方近日又接獲線報疑有非法販毒情事，經持搜索票上門搜索，在店內房間及女負責人外套中查獲46包毒品咖啡包。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，防疫警戒雖降為2級，但八大行業等休閒娛樂場所仍未解禁。苗栗縣警察局頭份分局今天表示，員警於17日查獲頭份市銀河路1家卡拉OK店，於防疫期間違規營業，函送苗栗縣政府衛生局裁罰。
警方指出，近日又接獲線報，該家卡拉OK店疑有人非法販毒情事，經組成專案小組蒐證及訪查，鎖定該店黃姓女負責人涉有重嫌，23日下午持搜索票前往搜索，在黃女外套及地下室1樓房間內查獲毒品咖啡包46包、K他命1包及電子磅秤等贓證物。
黃女辯稱，遭查獲毒咖啡包為朋友寄放，警方認為卸責之詞，全案依依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。
頭份分局長呂育騰表示，這次查獲的毒品咖啡包，外包裝印有「鬼滅之刃」字樣，新興毒品常見為了噱頭引人注意或躲避查緝，包裝千奇百怪，提醒家長應向青少年、兒童宣導，避免受害，此外，在拿到他人提供的食品或飲品，如發現有重新包裝或開口有破壞痕跡或內容物有異味情形，有可能被「加料」，應避免食用。
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