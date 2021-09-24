高雄警酒駕自撞命危 家屬：他平常不愛喝酒

高雄市林園警分局陳姓偵查佐今天凌晨駕車返回屏東途中，自撞分隔島出車禍，經抽血酒測，陳姓偵查佐酒測值高達每公升1.08毫克，據了解，陳姓偵查佐今天凌晨2點退勤後，與不同隊的陳姓小隊長飲酒，共飲6瓶啤酒，直到凌晨4點自駕返家卻發生意外，陳姓偵查佐目前還在加護病房觀察中，未恢復意識。

據了解，今年25歲的陳姓偵查佐家住屏東東港，與家人同住，2018年剛從警專畢業，今年6月從鳳山調到林園分局偵查隊服務，平時工作態度認真、表現優良，去年5月剛跟妻子登記結婚，受疫情影響今年2月才宴客，尚未生兒育女，家屬表示，陳姓偵查佐平時不常喝酒，難以接受這個結果。

陳姓偵查佐今天凌晨2點下勤後，與值日備勤的陳姓小隊長至分局地下室休息室飲酒，討論工作壓力等等的狀況，兩人共喝了6瓶啤酒，凌晨4時許陳姓偵查佐才駕車離開分局，回家路上行經東港大橋，逆向下橋，在屏東縣東港鎮沿海路與東新路口撞上安全島，路上留下近50公尺煞車痕，車頭全毀。

東港消防分隊獲報到達現場，發現陳姓偵查佐無意識且摸不到脈搏，破壞變形車門後救出，並送東港安泰醫院急救，陳到院時經急救後恢復吸呼心跳，但頭部受劇烈撞擊造成腦部多處挫傷和出血，昏迷指數三，院方目前以維生器維持生命，若沒有進步，可能成為腦死的植物人。

與陳姓偵查佐飲酒的陳姓小隊長接獲訊息自責表示，如果當時將陳姓偵查佐攔下，留在分局休息就不會發生事故。

據了解，陳姓小隊長記大過1次，改調行政警察，從嚴列管；陳姓偵查佐直屬潘姓小隊長記過2次，原今天調刑大偵查隊長的偵查隊長調內勤、記過2次，副分局長及督察組長各申誡2次、查勤區申誡1次、分局長到職未滿4個月自請處分。

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