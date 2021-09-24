中資科技公司勾結港商違法從事研發 4人遭起訴

新竹地檢署。本報資料照

新竹地檢署今年3月查獲竹北市某商辦大樓有中資企業違法成立研發中心從事業務活動，經營業秘密專責檢察官指揮新北市調查處、檢察官於4月展開搜索，查扣相關證物，傳喚相關證人並分析人流與金流關係後，檢方認為被告高姓男子在內的4人違反兩岸人民關係條例第40條之1規定，將4人提起公訴。

據新竹地檢署表示，北京憶芯公司為了提升固態硬碟主控晶片設計研發技術，透過台灣籍的高姓及許姓男子，從2018年8月開始在竹北某商辦大樓招募員工，從事晶片軟體研發設計，並將研發進度及結果回傳北京總公司。

2018年11月間，北京憶芯公司又與在台設立的香港商必博人力銀行簽訂合作契約，並將北京憶芯在台研發中心員工的勞健保掛名在必博之下，且由必博的江姓人資經理將北京憶芯匯入必博公司的款項扣除 10%到14%的服務費後，再支付該研發中心員工薪資及相關稅費。

據檢方調查，到今年1月為止，北京憶芯就匯了990582.85元美金到必博公司的帳戶，且檢方另外經由清查必博公司員工的勞健保資料，還查獲江姓及黃姓男子，以同樣的方式協助深圳華大智造公司在台違法從事業務活動。

據悉，北京憶芯除了以高薪吸引台灣高科技人才應聘外，董事長為爭取員工向心力，還每年來台舉辦豪華尾牙宴請員工，更密集無償招待員工攜家帶眷赴中國享受高檔旅遊，大手筆花費疑似就是為了讓台灣員工替中國總公司研發先進技術，藉此竊取台灣高科技商業秘密。

新竹地檢署表示，高姓、許姓、江姓及黃姓男子等人，違反兩岸人民關係條例依法被提起公訴，檢方也說，同為高科技產業競爭者的中資企業欲搶得國際競爭優勢意圖甚明，檢方呼籲「國人應深刻體認科技實力就是國安實力，切勿因貪圖小利而成為交易國家核心競爭力的幫兇。」