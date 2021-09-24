農用抽水馬達也要偷 嫌犯落網認偷遍彰南
台灣經常缺水，長年需要抽水馬達抽水灌溉農田，彰化縣北斗區四鄉鎮今（110）年8月下旬陸續發生農用抽水馬達不翼而飛，農民沒馬達抽水，罵聲不絕於耳，田中鎮三民社區發展協會在臉書貼文提醒農民防賊，警方成立專案小組偵辦，逮捕呼呼大睡的蔡姓男子，今天依竊盜罪嫌移送偵辦。
田中鎮三民社區發展協會本（9）月21在臉書貼文「各位農友請注意」，多張照片顯示田中鎮斗中路二段農用抽水馬達遭竊。李姓農民表示，農用抽水馬達依規格大小，每個3000元到1萬元，小偷駕車沿路偷，半小時內拆卸8顆螺絲、剪斷電線就能搬走一個抽水馬達，每個售價約500元，農民卻要損失至少3000元和1至兩天無法抽水灌溉的困擾。
北斗警分局據報後，偵查隊成立專案小組調閱失竊馬達地點的周邊50多組監視器影像，經過濾分析，認為設籍大城鄉的蔡姓男子涉有重嫌，即報請彰化地方檢察署檢察官傅克強指揮偵辦。
北斗警分局指派員警找到蔡男，全天跟監和蒐證，本月23日清晨持法官核發的搜索票和檢察官核發的拘票到蔡男住處，蔡男從睡夢中被叫醒開門，發現員警在門口，自知法網難逃束手擒，在他家當場查扣油壓剪、板手、鐵鎚、螺絲起子、手套等犯案工具，員警到附近資源回收場找到一些蔡男偷銷贓的馬達。
蔡男到案後，坦承偷竊16個抽水馬達，都賣給估物商，警方以涉嫌加重竊盜罪隨案報請彰化地方檢察署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。北斗警分局長偵查隊副隊長蔡志昌說，蔡男不只在北斗區四鄉鎮偷農用抽水馬達，也跨區到田中、二林等鄉鎮偷馬達，被害農民都已報案，北斗警分局將請各分局彙整案件一併查辦。
北斗警分局副分局長楊志傑表示，抽水馬達失竊地點偏僻，警方將持續加強巡守，防止民生農漁機具失竊，也會前往收贓、銷贓的資源回收場查察，因此同時呼籲資源回收與舊貨業業者千萬不要收受買賣來路不明物品，以免助長竊風又觸法。
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