農用抽水馬達也要偷 嫌犯落網認偷遍彰南　

台灣經常缺水，長年需要抽水馬達抽水灌溉農田，彰化縣北斗區四鄉鎮今（110）年8月下旬陸續發生農用抽水馬達不翼而飛，農民沒馬達抽水，罵聲不絕於耳，田中鎮三民社區發展協會在臉書貼文提醒農民防賊，警方成立專案小組偵辦，逮捕呼呼大睡的蔡姓男子，今天依竊盜罪嫌移送偵辦。

田中鎮三民社區發展協會本（9）月21在臉書貼文「各位農友請注意」，多張照片顯示田中鎮斗中路二段農用抽水馬達遭竊。李姓農民表示，農用抽水馬達依規格大小，每個3000元到1萬元，小偷駕車沿路偷，半小時內拆卸8顆螺絲、剪斷電線就能搬走一個抽水馬達，每個售價約500元，農民卻要損失至少3000元和1至兩天無法抽水灌溉的困擾。

北斗警分局據報後，偵查隊成立專案小組調閱失竊馬達地點的周邊50多組監視器影像，經過濾分析，認為設籍大城鄉的蔡姓男子涉有重嫌，即報請彰化地方檢察署檢察官傅克強指揮偵辦。

北斗警分局指派員警找到蔡男，全天跟監和蒐證，本月23日清晨持法官核發的搜索票和檢察官核發的拘票到蔡男住處，蔡男從睡夢中被叫醒開門，發現員警在門口，自知法網難逃束手擒，在他家當場查扣油壓剪、板手、鐵鎚、螺絲起子、手套等犯案工具，員警到附近資源回收場找到一些蔡男偷銷贓的馬達。

蔡男到案後，坦承偷竊16個抽水馬達，都賣給估物商，警方以涉嫌加重竊盜罪隨案報請彰化地方檢察署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。北斗警分局長偵查隊副隊長蔡志昌說，蔡男不只在北斗區四鄉鎮偷農用抽水馬達，也跨區到田中、二林等鄉鎮偷馬達，被害農民都已報案，北斗警分局將請各分局彙整案件一併查辦。