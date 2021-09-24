高雄男臨櫃匯款稱買賓士車 警民齊心阻詐

高雄王姓男子帶著35萬元現金，到銀行匯款，王雖聲稱「要買友人的賓士車」，但行員查詢王要匯款的帳戶被列為警示帳戶，察覺有異下通知警方，警民齊心成功阻止詐騙案發生。

警方表示，王男（43歲）因接獲一名自稱父親好友的人來電，聲稱有一輛賓士車要賣，且價格十分划算，心想「這下撿到便宜，如果沒匯錢到時被人買走就虧大了」的王，當下即答應對方要買車。

前天上午11點多時，王男冒著無合約簽署，僅有對方口頭告知金額、匯款帳戶的風險，興沖沖帶著35萬元現金跑到銀行，幸好銀行行員察覺對方被列為警示帳戶，趕緊通知警方。