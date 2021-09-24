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高雄男臨櫃匯款稱買賓士車 警民齊心阻詐
高雄王姓男子帶著35萬元現金，到銀行匯款，王雖聲稱「要買友人的賓士車」，但行員查詢王要匯款的帳戶被列為警示帳戶，察覺有異下通知警方，警民齊心成功阻止詐騙案發生。
警方表示，王男（43歲）因接獲一名自稱父親好友的人來電，聲稱有一輛賓士車要賣，且價格十分划算，心想「這下撿到便宜，如果沒匯錢到時被人買走就虧大了」的王，當下即答應對方要買車。
前天上午11點多時，王男冒著無合約簽署，僅有對方口頭告知金額、匯款帳戶的風險，興沖沖帶著35萬元現金跑到銀行，幸好銀行行員察覺對方被列為警示帳戶，趕緊通知警方。
鳳山警分局成功派出所獲報派員到場，警員廖裕宏告知王男，這部賓士車輛價格遠低於行情，「一分錢一分貨」，透過實體店面的購買才是最有保障的。最重要的是這個帳戶已經被通報警示帳戶，「不要到時車沒買到，又白白損失35萬」；透過多方宣導以及熱情關懷下，王男才停止聽從歹徒的話語，保住存款。
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