新北驚傳工安意外 一男從工地18樓墜落送醫不治

新北市板橋區一處工地今天下午驚傳一起工安意外，潘姓男子不慎從工地18樓墜落至一樓，全身多處骨折，當場無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。意外確實發生原因，有待警方進一步調查釐清。

新北市板橋區中山路一段一處新建工地，今天下午1時許發生工人不慎從工地18樓墜落，新北市消防局救護人員獲報趕抵現場，發現從高處墜落至一樓的潘姓男子（41歲）頭部及四肢有多處骨折，當場無生命跡象，經送亞東醫院搶救仍宣告不治。