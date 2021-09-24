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新北驚傳工安意外 一男從工地18樓墜落送醫不治

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區一處工地今天下午驚傳一起工安意外，潘姓男子不慎從工地18樓墜落至一樓，全身多處骨折，當場無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。意外確實發生原因，有待警方進一步調查釐清。

新北市板橋區中山路一段一處新建工地，今天下午1時許發生工人不慎從工地18樓墜落，新北市消防局救護人員獲報趕抵現場，發現從高處墜落至一樓的潘姓男子（41歲）頭部及四肢有多處骨折，當場無生命跡象，經送亞東醫院搶救仍宣告不治。

據了解，潘男為工地外包油漆工人，今天在工地18樓外牆工作時，疑似不慎失足墜落。至於潘男在工地高樓層工作時，有無做好繫上安全索等相關安全措施，及確實墜落原因，警方已封鎖現場進行採證及相關調查，進一步釐清事發經過及原因。

新北市板橋區一處工地今天下午驚傳一起工安意外，潘姓男子不慎從工地18樓墜落至一樓，全身多處骨折，當場無生命跡象，經送亞東醫院搶救仍宣告不治。圖／報系資料照
新北市板橋區一處工地今天下午驚傳一起工安意外，潘姓男子不慎從工地18樓墜落至一樓，全身多處骨折，當場無生命跡象，經送亞東醫院搶救仍宣告不治。圖／報系資料照

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