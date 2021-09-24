台南警界異動！首波公布2副分局長名單

台南市學甲分局副分局長許文瑞9月26日將調任新營分局副分局長，學甲分局及學甲警友辦事處今天歡送，許文瑞副2017年5月8日服務學甲至今長達4年5個月，對學甲地區警政工作的付出與卓越貢獻。新任副分局長由台南市政府警察局保安科專員張俊雄接任，歷任歸仁分局等單位偵查隊隊長職務，經歷完整，屢破獲重大刑案，再度回到學甲分局服務，將借重其豐富辦案經驗，指導同仁提供學甲地區民眾更優質的治安環境。

學甲警分局長王子雄與警友會學甲辦事處副主任周榮茂致贈許文瑞紀念品，感謝他在學甲分局4年多以來，全心投入轄區治安、交通及為民服務等工作，貢獻良多，襄助分局長處理各種事務，不僅勤、業務績效優異，處事更是主動積極，尤其在各項安全維護工作及災害應變處置，能隨時掌握地方動態，疏處得宜。祝福許文瑞回到新營眷居地，也希望有空回來學甲相聚。