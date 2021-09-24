高雄警酒駕自撞命危！疑在辦公室開喝 究責向上

高雄市警林園分局陳姓偵查佐今天凌晨開車回屏東途中出車禍，撞安全島命危，經抽血發現有高濃度酒精反應，涉及酒後開車肇事。據警方初步了解，他凌晨下勤，疑在辦公室開喝，警方追究相關幹部責任，今天調職的隊長也受連帶調職；分局長因到職未滿4個月，雖可獲免責，但他也將自請處分示責。

據悉，25歲的陳姓偵查佐家住屏東東港，今年剛結婚，尚未生育子女，今天凌晨4點多離開分局，開車回東港，不料凌晨4點52分途經東港大橋，逆向下橋，卻在屏東縣東港鎮沿海路與東新路口撞上安全島，車頭幾乎全毀，受傷送東港安泰醫院，在加護病房觀察中。經抽血酒測，換算酒測值達每公升1.08毫克。

警方初步了解，陳姓偵查佐今天凌晨2點結束勤務，下勤後，疑與同隊另名陳姓小隊長在辦公室喝酒，到凌晨4點多才離開分局，警方因此將追究相關幹部考監責任。

據了解，與陳姓偵查佐一起喝酒的陳姓小隊長記大過1次，並將取消刑事職務、調地服務；他的直屬小隊潘姓小隊長記過2次，另包括因人異動今天辦離差的偵查隊長記過2次，原本調刑大偵查隊長，受此牽連將調內勤職務；偵查隊副隊長記過1次、副分局長、督察組長各申誡2次、分局長因到職未滿4個月，可獲免責，但他將自請處分。

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