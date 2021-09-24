高雄林園偵查佐酒駕自撞安全島 腦幹出血昏迷指數三
高雄縣林園警分局陳姓偵查佐今天凌晨近5時，駕車在屏東縣東港鎮東港大橋南向車道逆向行駛，下橋後在東港鎮沿海路、東新路口自撞安全島，救護人員到場緊急將他送往東港安泰醫院醫急救，經抽血檢測，酒測值換算呼氣值達1.08；院方表示，陳到院時經急救後恢復吸呼心跳，傷勢主要在頭部，目前因腦幹出血昏迷指數三，在加護病房觀察治療中，狀況危急。
25歲的陳姓偵查佐酒駕並逆向駕駛自撞安全島，車體受損嚴重，救護人員到場時陳一度沒有呼吸心跳，送往東港安泰醫院急救後才恢復； 東港分局交通小隊檢視車輛外觀無他車撞擊跡象，無明顯血跡，現場路上有留下52.5公尺的輪胎印痕，顯示事前曾緊急煞車，但煞車距離不長。
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