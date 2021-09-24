領完愛心餐急回家照顧哥哥 機車突熄火翁倒地警助返家
高雄市楠梓區一名邱姓老翁為趕著回家照顧年長的哥哥，騎機車行經高楠公路橋下清潔隊附近時，疑因體力不支加上機車突然熄火，連人帶車跌坐地上，幸邱翁沒有明顯外傷，楠梓警分局巡邏員警經過，協助以巡邏車將邱翁送回住處。
楠梓警分局員警本月22日晚間5時許駕車巡邏經過有「楠梓百慕達」之稱的楠梓高架橋下方，發現邱姓老翁（60歲）連人帶車倒地，趕緊上前幫忙先將機車抬起，查看邱翁是否受傷需要送醫。
邱翁向員警表示，他與行動不便的哥哥住在後勁南路，兩人相依為命，這天下午邱男獨自騎機車前往岡山區慈濟基金會領取愛心晚餐，趕著回家照顧哥哥，回程路上因為機車老舊突然熄火，一時慌張才連人帶車跌到地上，腳被車卡住無法起身，自己又力氣不夠，幸好車速不快沒有明顯外傷。
員警攙扶將邱翁以巡邏車送回住處，並協助將邱翁機車發動跟在巡邏車後方騎回邱翁家，邱翁連連道謝，直呼沒有員警及時幫助都不知要怎麼回家。
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