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警方五分鐘破「烏龍竊車案」 原來又是記錯停放處

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市20日深夜驚傳一起「車輛竊案」，黃姓男子向警方報案，說他將車輛停在柳川西路四段與五常街河堤旁，回來卻找不到，擔心愛車遭竊，警方隨即調閱車行軌跡，發現黃男愛車停在400公尺外的育德路上，5分鐘便結束這場「烏龍竊案」。

台中市第二警分局文正派出所在20凌晨0時，接獲民眾報案，車輛在北區柳川西路四段失竊，立即請員警蔡鈞亮、賴枻洋趕往現場，黃姓車主向警方表示，他將車輛停在柳川西路四段與五常街河堤旁，陪著老婆到中國醫藥大學附設醫院就診完，回來就發現車輛不見，找了好久都找不到，黃男還在附近超商查詢路邊停車待繳費用卻查無資料，擔心愛車遭竊。

警方隨即透過智慧型行車紀錄查詢系統查詢行駛軌跡，發現車輛從17時就沒有行駛紀錄，最後的資料也在附近而已，便與兩人沿著河堤尋找，果然在400公尺外，地貌相近的的育德路段上找到，只花費5分鐘便破了一樁「烏龍竊案」，讓黃太太驚呼「你們怎麼這麼厲害！」

台中第二警分局局長陳家銘表示，建議民眾在停車後，可用手機拍下停車位置及周遭環境，除了可以幫助回想及加速找到自己愛車，也避免事後苦尋不著愛車的困擾。

黃姓夫婦二人在警方協助之下找回車輛，驚呼警方怎麼這麼厲害，紛紛向警方道謝。記者劉柏均／翻攝
黃姓夫婦二人在警方協助之下找回車輛，驚呼警方怎麼這麼厲害，紛紛向警方道謝。記者劉柏均／翻攝

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