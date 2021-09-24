冬季賽鴿重啟鴿友雀躍 小琉球男擄鴿還沒勒贖就被逮

因應疫情，屏東各鴿會原訂6月舉辦的夏季賽鴿活動停賽，疫情舒緩後，冬季賽程如期從今天起至11月5日展開，重現萬鴿群飛的壯觀場面；屏東東港警分局除至各賽鴿協會宣導防疫規定，因賽前海上放飛練習是擄鴿集團覬覦的目標，也派員到小琉球加強取締，18日在李姓男子機車踏板上查獲紙箱內有2隻賽鴿，鴿主感謝在未接到勒贖電話前就逮獲，警方訊後將李依竊盜罪嫌送辦。

東港警方說，夏冬季賽鴿是鴿界的年度盛事，賽前1個多月是練習的黃金時段，各地支會會租船從海上放飛回本島，也是擄鴿集團出沒的高峰期，為不讓擄鴿勒索集團有機可乘，賽前1個月前就常派員到小琉球地區加強取締。

警方18日在琉球鄉漁福漁港巡邏時發現58歲的李姓男子形跡可疑，盤查發現他機車踏板上的紙箱內有2隻賽鴿，查核身份是在地琉球人，再比對該2隻賽鴿配戴腳環所留電話聯絡人非李所有，李否認擄鴿卻無法交代賽鴿來源，警方打電話連絡上潘姓、李姓鴿主。