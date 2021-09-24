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溪湖鎮弱勢獨老有福了！ 住警器達標將擴大照顧

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

火災往往發生在深夜，人們熟睡警戒心最低的時候，彰化縣力推安裝住宅用災警報器，溪湖鎮應安裝1萬238戶，未安裝約1600戶，新冠肺炎第三級警戒之前，溪湖地方人士聚餐談到這件事，決定捐贈住警器，因疫情警戒直到今天完成捐贈儀式，溪湖鎮住宅器安裝率將「裝滿裝好」。

彰化縣消防局第三大隊今天在溪湖消防分隊舉行捐贈儀式，捐贈人溪湖鎮長黃瑞珠及捐贈單位代表二億企業、承蒲實業、建興安泰工業、吉祥廚具行楊威力、五福家具行都出席捐贈儀式並接受獎牌。

消防局指出，今年春節期間，溪湖、芬園、員林三鄉鎮市各發生一起火災，因住戶安裝住警器發出警示聲而及時逃生，未釀成重大災情，溪湖鎮各屆熱心人士捐贈住宅器，已經達標，未來將朝向為行動不方便的弱勢長者住處安裝第二顆或第三顆住警器，保障他們的生命安全。

今天捐贈數量，溪湖鎮長黃瑞珠800顆、二億企業500顆、承蒲實業200顆、建興安泰工業50顆、吉祥廚具行楊威力50顆、五福家具行10顆。溪湖消防分隊即日起開放家中未安裝住警器的鎮民申請一顆。

彰化縣消防局第三大隊今天在溪湖消防分隊感謝捐贈住警器的善心人士和企業。記者簡慧珍／攝影
彰化縣消防局第三大隊今天在溪湖消防分隊感謝捐贈住警器的善心人士和企業。記者簡慧珍／攝影
溪湖消防分隊受贈住警器，感謝溪湖鎮善心人士和企業。記者簡慧珍／攝影
溪湖消防分隊受贈住警器，感謝溪湖鎮善心人士和企業。記者簡慧珍／攝影

火災 新冠肺炎

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