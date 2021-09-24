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影／扯！后豐大橋抽菸竟摔落10米河床 男幸僅手腳擦傷
台中市27歲楊男感情受挫，深夜11時許在台中市后豐大橋上抽菸，疑重心不穩、摔落10米深河床，用路人發現河床有名男子呈「人」字形倒地，趕緊報警。警消徒步到大甲溪河床將楊男救起，楊坦承因感情問題心情不好，單純到橋邊抽菸解悶，「沒有其他念頭」，意外失足掉落驚動大批救難人員救援，相當抱歉。所幸，楊男手腳多處擦挫傷，意識清楚，送醫後無礙。
本周二(21日)深夜11時許，台中市豐原警分局頂街所獲報，有男子墜落后豐大橋河床，警消趕緊出勤搶救。警消在橋上持手電筒探照河床，見一名男子呈「人」字形躺在河床上，警方大聲呼喊詢問意識，男子回覆，「意識清醒，但頭部有些受傷」。
由於男子墜落在河床，救護車無法馳抵，警方與特搜人員徒步挺進救援，27歲楊男坦言，晚上因感情問題心情不好，獨自一人開車到后豐大橋抽菸、看夜景，未料自己重心不穩摔落10米深河床，他沒有其他念頭，不好意思動用大批救難人員救援，感到相當抱歉。
經救護人員檢傷，楊男從10米高處摔落，僅手、腳、頭部多處擦挫傷，實在相當幸運，送醫救治後無礙。警方也通知楊男父親到場關心，楊父對報案民眾與警消協助，深表感謝。
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