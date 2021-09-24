向運將稱「上樓拿錢」後消失 十幾分鐘後男竟墜樓亡

23歲陳男昨天晚間搭乘計程車返回新北市蘆洲區的住所後，向司機表示上樓拿錢便回到家中，未料他卻未再下樓付款，10幾分鐘後竟傳來墜樓聲響，警方初步排除外力介入，待相驗釐清死因後，將交由家屬處理。

據了解，陳男有精神方面的疾病，平時與姑姑、奶奶同住蘆洲區。昨天陳男自桃園市中壢區攔計程車返回蘆洲住所，還帶了一箱行李；晚間8時許車輛抵達陳男住家巷口，他向司機表示「回家拿錢」，還將行李留在車上。

未料計程車司機等了許久都未見陳男下樓，十幾分鐘後，司機被巨大聲響嚇到，下車查看發現竟是陳男自五樓住所墜落，嚇得趕忙報案。

陳男經送醫後仍宣告不治，警方勘查現場後，初步排除有外力介入，今天相驗確認陳男死因後，將交由家屬處理後續事宜。

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