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玩骰盅「吹牛」數字不對 燒烤店慶生衝突一男被刺死
34歲潘男在新北市淡水區一間燒烤店內幫燒烤店老闆哥哥慶生，怎料一群人喝醉酒後，潘男因骰子遊戲「吹牛」的點數問題與21歲江男、 李男起衝突，江男拿出隨身攜帶的小刀刺傷潘男，經送醫後宣告不治；警方兩小時後將兩人以準現行犯身分逮捕到案，製作筆錄後將依殺人罪嫌移送士林地檢署。
警方調查，江男有傷害、妨害秩序等前科，李男則因毒品案被通緝中，兩人均是燒烤店常客。今天凌晨燒烤店蔡姓老闆幫哥哥慶生，找來潘男、潘男妻子等熟客，共五人在店內飲酒作樂，隨後生日的哥哥又找來江男、李男等3人到場一同玩樂。
8個人酒過三巡後都帶著醉意，此時潘男因骰子遊戲「吹牛」的點數問題，與江男、李男發生爭執，雙方爆發衝突，李男徒手毆傷潘男，江男更拿出隨身攜帶的小刀朝他左胸刺去，此時老闆見一團混亂，將雙方架開，把江、李兩人趕回家後，潘男才突然到倒地不起，眾人見狀趕緊叫來救護車，潘仍送醫不治。
警方獲報後，2小時內將江、李兩人以準現行犯身分逮捕到案，目前仍在詢問筆錄，待製作筆錄完成，將依殺人罪嫌移送新北地檢署。
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