少女欠債失聯病父急報案 警遍尋6縣市父女終團圓

雲林縣斗六市張姓男子日前急匆匆向警方報案，指其失蹤多日的19歲女兒，可能因欠債被人抓走，有生命危險，求警方幫忙，警方發現張男既生病又是單親父，立刻成立專案小組協尋，透過監視器、手機定位，經過多天追查，遍尋南投、高屏等6個張女可能到過的縣市，終在高雄找到人，父女前晚團圓淚汪汪，原來女兒是為躲債才失聯。

一名男子本月19日下午到斗六長安派出所，心急如焚告訴員警何信志，說其19歲的女兒可能被人抓走，有生命危險。何員詢問事情經過，張男說，本月初女兒因有債務糾紛，債主曾一同返家，要向他討債，由於他當時生病住院，人不在家，債主離去，女兒卻也跟著失蹤。

張男說，直到本月中他出院返家，兒子才告知曾有債主到家向姊姊討債，他查看手機，發現與女兒最後一次訊息聯絡，也已是約十天前的時候，他又耐心天天發訊息等了一周，女兒卻仍一直沒有回音，他擔心女兒是否遭人控制行動，有生命危險，才報警請警方協助。

斗六分局受理報案，認為案情不單純，也立即成立專案緊急啟動協尋機制，除調閱張女失縱當時的行車軌跡，發現曾往彰化及南投方向移動，馬上請彰化及南投警方依車號調閱監視器清查張女行蹤。

後來，因警方一直找不到人，張男懷疑女兒是否跑去投靠其生母，由於張男和妻子離異多年一直沒聯絡，也斷了音訊，但警方不放棄任何可能的機會，再透過管道追查，終於查出其生母居住在台中，警方一路追到台中找人，但其生母卻說，女兒從本月初就未再聯繫。

警方在中彰投都找不到人，只能透過手機定位繼續找人，發現張女手機信號曾出現在高雄市鳳山區及屏東縣的林邊、佳冬地區，馬上請當地警方協尋，並透過臉書、IG等社群等方式，向張女的好友發送訊息，動員其好友一同協尋，終於取得張女消息，斗六分局第三組長程正裕及長安所長洪國堯等人立即出動遠赴高雄市鳳山區找到張女並順利將她帶返家。

張女回到雲林，張父放下心中大石，父女秋節遇難，親情團圓，不免淚流擁抱，境遇感人，張父感謝警方犧牲假期找回愛女，一家得以團圓。張女則說，因自己欠下債務，不想讓造成家人的負擔，想靠自己賺錢還債，本月初逃家躲債，這十多天來，她一直在高雄市鳳山區的市場打工，手機因欠費而遭停話，並非故意與家人失聯，昨天剛好因有連線到免費wi-fi，才知道家人在找她，讓家人和警察擔心，她很抱歉。