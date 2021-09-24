高雄汽車保養廠陷火海 老闆燒傷送醫

高雄市苓雅區某汽車保養廠昨天深夜發生火警，火苗延燒迅速，老闆立即向119求救，消防隊趕到保養廠，發現廠內陷入火海，10多分鐘後撲滅火勢，但老闆王姓男子燒傷，送醫後已無大礙，起火原因正由消防局調查。

高雄市消防局昨天深夜11點46分接獲火警報案，共動員19車45人，趕去苓雅區福安路汽車保養廠，當時大火在廠內延燒，1輛維修中的轎車遭火舌吞噬，並波及旁邊2輛轎車。

41歲的老闆王姓男子見火勢一發不可收拾，逃生時燒傷，臉部、雙手、雙腳分別有1%至2%的1、2度燒燙傷，由救護人員送往高雄長庚醫院急救，暫無大礙。