才剛踏出地檢署...2男突圍毆出庭男 花不到20秒快閃

宜蘭市縣政西路昨天上午11點多發生一起暴力毆打事件，2名男子駕車前往宜蘭地檢署附近，一見到被害男子，隨即下車一陣拳打腳踢，過程不到20秒，隨即離開現場，誇張行徑全被附近民眾目擊。警方獲報後，調閱路口監視器影像，3小時內迅速查獲2嫌到案。

據了解，20歲陳男昨日上午到地檢署開庭後，準備騎車離開時，突然遭27歲李男、33歲陳男從背後推擠，徒手毆打、出腳狠踹，整個人完全來不及反應。