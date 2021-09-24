10萬元失竊金飾找主人 竹南警公布照片數小時物歸原主

苗栗縣竹南、通霄警分局員警在中秋連假前夕，聯手查獲在竹苗地區闖空門的楊姓竊嫌，起出總價約80萬元的現金及金飾，其中部分金飾贓物無人認領，嫌犯也辯稱記不得從何處竊得，竹南警方為此昨天上午發布新聞並在臉書竹南警分局官方粉絲團張貼金飾贓物照片請民眾認領，還分享至其他縣市臉書社團，不到2小時便有失主聯繫竹南偵查隊，從新竹親自帶結婚喜照等證據來指認，開心領回近10萬元金飾。

昨天前來指認的鍾姓婦人住新竹市香山區，9月15日家裡被闖空門，損失不少具紀念價值的金飾，讓她難過不已，原已不抱任何希望，沒想到居然還能失而復得，她對苗栗警方即時逮到竊賊並公布金飾贓物照片， 讓家中珍貴金飾能迅速找回，十分開心一再稱謝。