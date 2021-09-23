冬季賽鴿明重啟七關卡賽程 警籲遵守防疫規定
受疫情影響，每年舉辦都會聚集數百、甚至上千人的賽鴿，日前因配合政府防疫政策延期舉辦，賽鴿活動將在9月24日至11月5日期間重啟7關卡賽程，屏東縣警里港警分局獲悉派員到轄內賽鴿協會宣導防疫規定並約制，請參與者務必遵守。
里港警分局指出，賽鴿活動近期將再次舉辦，避免活動造成人群聚集有增加染疫風險成為防疫破口，查訪所轄賽鴿協會賽事狀況。里港分局轄內有2個賽鴿協會，位在里港鄉的屏東1257聯合會以及鹽埔鄉的屏榮信鴿聯誼會。
警方指出，賽鴿活動從民國70年代開始興盛，台灣北、中、南各地成立鴿友會。國內賽鴿競賽分為每年春、夏、秋、冬四大季賽會，每遇重大賽事便可透過衛星或直播方式，看到萬鴿群飛的壯觀場面，因此賽事過程往往聚集非常多的鴿友。
警方指出，冬季賽鴿從9月24日起至11月5日止為期7周，每周五集鴿用船載至海上，周日早上7時將鴿子放飛，避免集鴿期間，協會聚集人潮造成群聚問題，里港分局主動協調本轄兩鴿會會長胡玉瓊與蘇駿成，兩人均表示配合防疫措施落實全程配戴口罩，實聯制管制，並在集鴿時做好人員分流，消毒工作等防疫規定。
里港警分局分局長鄭頴聰說，屆時編派勤務到場檢視，落實戶外集會不得超過300人，需實聯制、全程配戴口罩、保持社交距離等防疫規定，如有違反將依法告發開罰。
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