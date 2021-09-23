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帳篷占據停機坪影響救援 玉管處：查獲後禁入山1年

中央社 / 南投縣23日電

南投縣4天6起山域事故，玉山園區觀高停機坪卻發生遭帳篷占據，直升機無法降落影響救援任務，玉管處正追查違規者，將罰3000元、禁入山1年，若違反災害防救法再移請開罰。

白姑大山2件山域事故、玉山園區八通關古道1名女子摔傷、南三段昨天1名女山友身體不適，今天又有2起救援案，不僅4天發生6起登山事故，甚至有登山客搭帳篷占據玉山園區觀高停機坪，直升機飛行員擔心帳篷被旋翼吹飛造成危害，採「虛飄」方式讓搜救隊員落地。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持穩，山林有條件解封，登山亂象也隨著出現。玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，向山致敬政策是採開放態度讓民眾自由登山，開放、透明、服務、教育、責任五大主軸，民眾卻常疏忽「責任承擔」的自律核心精神。

玉管處指出，占據觀高停機坪違規紮營行為，確實為不良示範，停機坪是救難重要設施，不應占用，延誤黃金救援時間及危害救難人員安全，已著手配合內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊追查20日當天宿營的6隊、23人，查獲後除開罰新台幣3000元，也列入1年黑名單禁止入山，若違反災害防救法，再移請主管機關開罰。

玉管處表示，隨著疫情稍緩，各地登山活動回溫，近日陸續傳出山域事故，玉管處將全面加強整理山區步道設施及緊急救難停機坪及吊掛點周邊環境，特別提醒山友登山自律，有計畫登山，才能平安享受登山樂趣，也讓生態環境得以永續。

玉山國家公園 直升機

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