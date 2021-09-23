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「你的孩子打的可能是毒針」 5男女公園發傳單遭送辦
台北捷運台大醫院站今下午出現5名男女發送傳單，傳單上竟印「你的小孩打的針可能是毒針，輝瑞僅研究10個月就上市」的字樣，台北市警察局捷運警察隊表示，實際發送傳單地點是在228公園裡面，因違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，已行函送地檢署偵辦。
據傳有5名男女在台大醫院站口發送傳單，警員接獲通後即至現場盤查，1名44歲洪姓男子拒絕提供證件，即刻遭警方帶回派出所查身分，另有周姓女子等4人則當場提供身分讓警方查詢。
據了解，洪男在現場時並沒有發傳單，只有協助搬運，是由周女4人負責發送，傳單上印有「你的小孩打的針可能是毒針，輝瑞僅研究10個月就上市」字樣。
捷警第二分隊表示，上述5人並非在捷運台大醫院站口發送傳單，而是在位於228公園裡面發送，只是地點非常靠近台大醫院捷運站，非捷運路權。最後由忠孝西派出所警員將5人帶回。
由於他們已違法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，後續將行函送地檢署偵辦。
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