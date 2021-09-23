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挖礦機房藏住宅區還釀火警 偷電費用達6400萬

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

刑事局電偵二隊日前破獲「偷電挖礦」案件，挖礦集團將挖礦機房藏身在中部住宅地區，再私下偷接屋外電線竊取電力，但卻因為用電量過大，導致私接點起火，引發住宅火災，經台電計算，須追償的電費竟高達6400萬餘元！全案將李姓犯嫌等七人依竊盜罪嫌移交台中地檢署偵辦。

刑事警察局電偵二隊在109年6月接獲線報，在台中地區有虛擬貨幣挖礦廠，因為用電量太大，導致大片廠房慘遭祝融吞噬，在台電公司配合調查下，才發現疑似是廠房私接屋外電線，但龐大的用電量導致私接點承受不了，才會引發火災。

由於這樣的危險機房暗藏在一般住宅之中，攸關一般民眾安全，於是電偵二隊聯合台中市烏日警分局、霧峰警分局及台電公司，組成專案調查小組，由台中地檢署張富鈞檢察官指揮偵辦。歷時一年追查，陸續破獲包含臺中市太平區、潭子區、西區、東區、神岡區、西屯區及彰化縣伸港鄉等，共8處機房，全都是利用「私接偷電」，來支撐機房所需的大量電力。

警方也查獲挖礦機1,824部、竊電工具等證物，數量驚人，並將以李姓犯嫌為首的集團緝拿到案；經台電計算，此次需向挖礦集團追償竊取電量的費用，竟高達6400萬餘元，全案將7人依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，以私接電路方式竊取大量用電挖礦，不僅需負刑法相關責任，將不法所得追繳回來之外，也容易因為線路超載而發生火災，對於自己及一般民眾的生命財產安全也會造成重大危機，害人害己。

警方也呼籲民眾，若發現家中附近住宅，具有「高熱度」又鮮少有人員進出的狀況，即有可能就是此類機房設置，請盡速與警方聯繫，警方將會持續與台電緝查竊電等不法犯行。

刑事局電偵二隊在中部破獲「竊電挖礦集團」，共有8處機房，破獲挖礦機高達1,824部。劉柏均／翻攝
刑事局電偵二隊在中部破獲「竊電挖礦集團」，共有8處機房，破獲挖礦機高達1,824部。劉柏均／翻攝
由於挖礦機房耗電量龐大，犯嫌利用屋外私接電，減少自己電費使用成本。記者劉柏均／翻攝
由於挖礦機房耗電量龐大，犯嫌利用屋外私接電，減少自己電費使用成本。記者劉柏均／翻攝
挖礦集團竊電予機房使用，但因私接點無法承受過大電量，引發火災。記者劉柏均／翻攝
挖礦集團竊電予機房使用，但因私接點無法承受過大電量，引發火災。記者劉柏均／翻攝

台電 火災 竊盜

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